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الاثنين 23 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:14

إيران.. انخفاض طفيف في عدد وفيات کورونا

إيران.. انخفاض طفيف في عدد وفيات کورونا
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنین 866 الف و821 شخصا و بوفاة 453 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 45 الفا و255 شخصا.

واضافت سادات لاري ،في تصریحها الصحفي الیوم الاثنین، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 12الفا و460 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 866 الفا و821 شخصا و 5812 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 610 الاف و 406شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 453 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 45 الفا و 255 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 828 الفا و 307 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 899499
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