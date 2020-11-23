رئيس مجلس النواب الليبي يزور موسكو

صرح المستشار الإعلامي في البرلمان الليبي، فتحي الميرمي، بأن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، سيصل إلى موسكو في الأيام المقبلة.



ونقلت مصادر عن الميرمي قوله: "فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سيقوم بزيارة خلال الأيام القريبة القادمة إلى روسيا بناء على دعوة من السلطات الروسية، يقابل خلالها كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والبرلمان الروسي، وذلك لبحث الأوضاع والمستجدات السياسية في ليبيا".



في سياق متصل، وصل نحو 100 عضو في مجلس النواب الليبي بشقيه في طرابلس وطبرق إلى مدينة طنجة (أقصى شمالي المغرب) للمشاركة في المشاورات بين أعضاء المجلس حول الأزمة السياسية في ليبيا والحلول المقترحة لتوحيد المؤسسات السيادية والقيادية.



من جانبه انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي.



وتوافق المشاركون في الاجتماع التشاوري بسويسرا على إجراء انتخابات خلال 18 شهرا والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.