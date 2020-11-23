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الاثنين 23 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:13

فضل الله: إذا أميركا فرضت شرط عدم تمثيل حزب الله بالحكومة فسنكسره

فضل الله: إذا أميركا فرضت شرط عدم تمثيل حزب الله بالحكومة فسنكسره
أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله : اذا أميركا فرضت هذا الشرط فسنكسره، نحن لا نقبل أن يضغط علينا أي أحد.

وقال فضل الله في حديث صحفي أنّ حزب الله لم يتبلغ من الجهات المعنية ولا من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري أنّ هناك هناك طلباً بعدم تمثيل حزب الله في الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مؤكداً على أنه لا يحق لأي جهة دولية بفرض شروط علينا ، إذ شدّد على ضرورة توسيع دائرة التفاهات مع مختلف الأطراف الراغبة في بناء الوطن، مشيراً إلى أن حزب الله عالق عند التفاهم على الآلية لتسمية الوزراء، والمطلوب اليوم من الرئيس المكلف أن يعود الى التواصل والتفاهم أكثر.

وأضاف: هناك 6 حقائب خدماتية منها الصحة والعدل والطاقة والاتصالات ونحن ليس لدينا مشكلة في المداورة ولم نضع أي شروط مسبقة في معيار الحقائب.

إلى ذلك، وصف فضل الله العلاقة مع التيار الوطني الحر” بـالممتازة، معتبراً أن الوزير السابق جبران باسيل دفع ثمن وطنيته، وقال: هناك اختلاف في وجهات النظر بيننا وبين باسيل ومنها في بناء الدولة.

وعن كلام السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا عن أن باسيل قد اعرب عن استعداده بعد فرض عقوبات اميركية عليه بالانفصال عن حزب الله بشروط معينة، رأى أن كلامها فيه كذب وهدفه الإيقاع بين الحزبين، وتوجه لها بالقول: خيطي بغير هالمسلة.

ومع هذا، قال فضل الله: نحن في حزب الله لا نتدخل ولا نغطّي أي فاسد و لا توجد علينا حصانات، ولن نسمح للنفايات ان تملأ الشوارع ولا ان يجوع أحد حيث لنا وجود، ولكننا لا نحلّ مكان الدولة وبالتالي لا علاقة لنا بملف الكهرباء.
رقم : 899510
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