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الاثنين 23 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:06

الحرس الثوري يضبط شحنة اسلحة كبيرة من العناصر المعادية للثورة

الحرس الثوري يضبط شحنة اسلحة كبيرة من العناصر المعادية للثورة
اعلن قائد لواء "حمزة سيد الشهداء (ع)" العملاني الثالث التابع للحرس الثوري عن ضبط شحنة كبيرة من الاسلحة وتوجيه ضربات كبيرة للعناصر المعادية للثورة في حدود شمال غرب البلاد.

وافادت العلاقات العامة لمقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" ان قائد لواء "حمزة سيد الشهداء (ع)" العملاني الثالث العميد يدالله آبروشن قال: انه وفي ظل اليقظة والرصد الاستخباري من قبل قوات المقر فقد تم كشف وضبط شحنة كبيرة من الاسلحة والاعتدة حين ادخالها الى اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية وتم توجيه ضربات كبيرة للعناصر المعادية للثورة.

واضاف: ان هذه الشحنة تشمل 271 سلاحا حربيا حيث كانت العناصر المعادية للثورة تعتزم نقلها الى المدن في الداخل لزعزعة الامن فيها.

وتابع العميد آبروشن قائلا: اننا نحذر العناصر المخلة بالامن في المنطقة بانه في حال استمرارها في اعمالها التخريبية فستتصدى لها قوات مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" بكل حزم.
رقم : 899515
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