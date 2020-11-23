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الاثنين 23 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:36

"وول ستريت جورنال" تعلق على لقاء نتنياهو وابن سلمان ومحاوره

"وول ستريت جورنال" تعلق على لقاء نتنياهو وابن سلمان ومحاوره
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مستشاريْن سعوديين ، أن لقاء رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان استغرق ساعتين وبحث التطبيع وإيران.

وأوضح أحد كبار المستشارين الحكوميين السعوديين المطلعين على المحادثات للصحيفة، أن الاجتماع الذي استغرق يوم امس نحو ساعتين، لم يتم خلاله التوصل إلى أي اتفاقات جوهرية.

وحسب الصحيفة، فإن وزارتي الإعلام والخارجية السعوديتين لم تردا على الفور على طلب التعليق، فيما رفض متحدث باسم نتنياهو تأكيد حقيقة اللقاء.

من جانبه، أكد يوآف غالانت، وزير التعليم الإسرائيلي، والعضو في حزب "الليكود"، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن عقد نتنياهو اجتماعا في السعودية أمس الأحد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية في وقت سابق اليوم أن بنيامين نتنياهو برفقة مدير الموساد يوسي كوهين قام أمس الأحد برحلة سرية إلى مدينة نيوم السعودية، حيث عقد اجتماعا ثلاثيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
رقم : 899529
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