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الاثنين 23 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:46

شقيقة لجين الهذلول تسخر من تصريحات عادل الجبير حول أختها

شقيقة لجين الهذلول تسخر من تصريحات عادل الجبير حول أختها
ردت "علياء الهذلول" شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة "لجين الهذلول" بطريقة ساخرة على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية "عادل الجبير" حول قضية شقيقتها المحتجزة وإطلاق سراحها.

ونشرت علياء مقطع فيديو من مقابلة الجبير على قناة "سكاي نيوز" على صفحتها في "تويتر"، وقال فيها ردا على سؤال عن موعد إطلاق سراح لجين "سيتم إطلاق سراحها عندما تتم الإجراءات القانونية حيث يتم النظر في قضيتها أمام المحكمة وبناء على قرار المحكمة إما أن يطلق سراحها أو معاقبتها هذا يعود للمحكمة".

وأضاف الجبير "قضيتها لا علاقة لها بحقوق الإنسان وحقوق المرأة بالقيادة بل لأمور تتعلق بالأمن القومي، إن وجهت اتهامات للنساء في المملكة العربية السعودية بالقيادة عندها نصف النساء في المملكة سيكن محتجزات الآن"حسب تعبيره.

وتابع "الأمر يتعلق بالأمن الوطني واخذ أموال من قوات خارجية وإعطائها لقوات عدائية، الأمر يتعلق بمحاولة تجنيد أشخاص داخل السعودية بوظائف حساسة للحصول على معلومات حساسة وتقديم هذه المعلومات لقوات معادية، وهذا ما قالته المحكمة عند اعتقالها واعتقد أن الأدلة ستتاح إلى العامة عند الحكم بقضيتها"على حد تعبيره.

وعلقت علياء على تصلريحات الجبير بالقول: "مت من الضحك من رد الجبير عن لجين: معتبرا لجين James Bond أخذ أموال من قوات خارجية وإعطائها قوات معادية".
رقم : 899532
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