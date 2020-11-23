الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 23 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:55

لجان المقاومة: بزيارة نتنياهو للسعودية تكتمل أركان جريمة التطبيع

لجان المقاومة: بزيارة نتنياهو للسعودية تكتمل أركان جريمة التطبيع
أكدت لجان المقاومة الفلسطينية أنه بزيارة الإرهابي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للسعودية تكتمل أركان جريمة التطبيع.

أدانت لجان المقاومة في فلسطين زيارة نتنياهو للسعودية ولقاءه ولي العهد السعودي، واعتبرتها تطورا خطيرا لابد من التراجع عنه باعتباره جرم كبير يقدم عليه النظام السعودي.

وأكدت أنه بزيارة نتنياهو للسعودية تكتمل أركان جريمة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت أن الأنظمة الفاسدة لن يحميها التحالف مع الاحتلال الإسرائيلي ومع أعداء الأمة بل ستضع نفسها وجها لوجه في عداء شعوب الأمة التي ستثور حتما لاقتلاع هؤلاء وإلقائهم إلى مزابل التاريخ.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استقبال المجرم الإرهابي بنيامين نتنياهو في السعودية. وأكدت الحركة أن هذه الزيارة السرِّية التي كشفت عنها وسائل الإعلام الصهيونية تعتبر سقوطاً سياسياً وردَّةً عن الثوابت وخيانةً للقدس ومكة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، وللمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث المسجدين، الذي يخطط نتنياهو وحكومته وجيشه المجرم للاستيلاء عليه وهدم معالمه.

ودعا القيادي في حركة حماس، سامي ابو زهري، اليوم الاثنين، السعودية لـ"توضيح ما حدث لما يمثله ذلك من اهانة للأمة واهدار للحقوق الفلسطينية". واعتبر القيادي في حركة حماس، إنه في حال صحّت ‏المعلومات حول زيارة نتنياهو للسعودية فهي خطيرة.

وقام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الاحد، بزيارة السعودية سرّا والتقى بولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وبحضور وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" في مدينة نيوم الساحلية في لقاء استمر خمس ساعات.
رقم : 899536
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاركان الايرانية: التعبئة اليوم رصيد عظيم لحل مشاكل المجتمع
الاركان الايرانية: التعبئة اليوم رصيد عظيم لحل مشاكل المجتمع
الذعر ينتشر في معسكرات آل سعود بعد الهزيمة في قاعدة ‘‘ماس‘‘
الذعر ينتشر في معسكرات آل سعود بعد الهزيمة في قاعدة ‘‘ماس‘‘
23 تشرين الثاني 2020
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ خطيرة للعراق بوجود غير ملموس وطويل الأمد
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ خطيرة للعراق بوجود غير ملموس وطويل الأمد
23 تشرين الثاني 2020
السلطة الفلسطينية والإحباطات المتتالية ..هل تتحرر الحركة الوطنية من أغلالها
السلطة الفلسطينية والإحباطات المتتالية ..هل تتحرر الحركة الوطنية من أغلالها
23 تشرين الثاني 2020
استهداف محطة توزيع ارامكو في جدة السعودية
استهداف محطة توزيع ارامكو في جدة السعودية
23 تشرين الثاني 2020
بعد تجاهل إيران لها.. منسوب التهدیدات الأمریکیه یتراجع
بعد تجاهل إيران لها.. منسوب التهدیدات الأمریکیه یتراجع
23 تشرين الثاني 2020
الردع الايراني قادر على سحق الاعداء أينما كانوا
الردع الايراني قادر على سحق الاعداء أينما كانوا
21 تشرين الثاني 2020
كيف يقرأ اعلان المقاومة انتهاء الهدنة مع الامريكيين في العراق؟
كيف يقرأ اعلان المقاومة انتهاء الهدنة مع الامريكيين في العراق؟
21 تشرين الثاني 2020
القوات اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجي بمأرب
القوات اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجي بمأرب
21 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني: منحة نقدية لـ 30 مليون ايراني خلال 4 اشهر
الرئيس روحاني: منحة نقدية لـ 30 مليون ايراني خلال 4 اشهر
21 تشرين الثاني 2020
قمة الـ20 في الرياض.. كورونا يخطف الأضواء من إبن سلمان
قمة الـ20 في الرياض.. كورونا يخطف الأضواء من إبن سلمان
21 تشرين الثاني 2020
المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي
تحالف العدوان اعتمد على قرصنة سفن النفط لإحداث أزمة كبيرة في البلاد
20 تشرين الثاني 2020
أدلة حيّة حول الاعتقالات المروعة للسجناء السعوديين
أدلة حيّة حول الاعتقالات المروعة للسجناء السعوديين
20 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان