لجان المقاومة: بزيارة نتنياهو للسعودية تكتمل أركان جريمة التطبيع

أكدت لجان المقاومة الفلسطينية أنه بزيارة الإرهابي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للسعودية تكتمل أركان جريمة التطبيع.



أدانت لجان المقاومة في فلسطين زيارة نتنياهو للسعودية ولقاءه ولي العهد السعودي، واعتبرتها تطورا خطيرا لابد من التراجع عنه باعتباره جرم كبير يقدم عليه النظام السعودي.



وأكدت أنه بزيارة نتنياهو للسعودية تكتمل أركان جريمة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.



وشددت أن الأنظمة الفاسدة لن يحميها التحالف مع الاحتلال الإسرائيلي ومع أعداء الأمة بل ستضع نفسها وجها لوجه في عداء شعوب الأمة التي ستثور حتما لاقتلاع هؤلاء وإلقائهم إلى مزابل التاريخ.



وفي وقت سابق من اليوم، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استقبال المجرم الإرهابي بنيامين نتنياهو في السعودية. وأكدت الحركة أن هذه الزيارة السرِّية التي كشفت عنها وسائل الإعلام الصهيونية تعتبر سقوطاً سياسياً وردَّةً عن الثوابت وخيانةً للقدس ومكة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، وللمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث المسجدين، الذي يخطط نتنياهو وحكومته وجيشه المجرم للاستيلاء عليه وهدم معالمه.



ودعا القيادي في حركة حماس، سامي ابو زهري، اليوم الاثنين، السعودية لـ"توضيح ما حدث لما يمثله ذلك من اهانة للأمة واهدار للحقوق الفلسطينية". واعتبر القيادي في حركة حماس، إنه في حال صحّت ‏المعلومات حول زيارة نتنياهو للسعودية فهي خطيرة.



وقام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الاحد، بزيارة السعودية سرّا والتقى بولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وبحضور وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" في مدينة نيوم الساحلية في لقاء استمر خمس ساعات.