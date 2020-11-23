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الاثنين 23 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:23

ايران: تدشين المدمرة "دنا" المصنعة محليا..قريبا

ايران: تدشين المدمرة "دنا" المصنعة محليا..قريبا
اعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايراني "العميد امير حاتمي"، انه سيتم قريبا تدشين المدمرة "دنا" المصنعة محليا بامتياز، وضمها الى القوة البحرية للجيش الايراني.

وقال العميد حاتمي في تصريحه اليوم الاثنين خلال مراسم اسبوع التعبئة (البسيج) الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس مع نحو 80 مركزا تابعا لوزارة الدفاع: ان تاسيس تعبئة المستضعفين كان مبادرة منقطعة النظير من جانب الامام الراحل مبنيا على فكر الثورة والاسلام.

واضاف: ان الامام الراحل (رض) وبعد قضية وكر التجسس الاميركي (السفارة الاميركية السابقة في طهران)، امر بتاسيس منظمة تعبئة المستضعفين في استعراض كبير للقوة في مواجهة الاميركيين مما حوّل عمليا تهديدات الاميركيين الى فرص بحيث ادرك الشيطان الاكبر القوة الناعمة للجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا القرار التاريخي.

واشار العميد حاتمي الى اننا واجهنا في مجال الدفاع اكثر اجراءات الحظر صعوبة وعدائية واضاف: اننا وفي هذه المرحلة قمنا بتصميم وانتاج وتسليم اكثر المعدات الدفاعية تاثيرا وفاعلية للقوات المسلحة وان هذه المنجزات تذكّر بكلام الامام الراحل بانه لو ساد الفكر التعبوي فليس بامكان العدو الوصول الى اهدافه البغيضة.

وقال: لاشك ان المنجزات المذهلة التي تحققت خلال العقود الاخيرة كانت ثمرة للفكر والرؤية الثورية ووفقا لهذا النهج سنسلم للقوة البحرية في القريب العاجل المدمرة "دنا" المصنعة محليا تماما والتي تختلف عن المدمرات الاخرى من جيلها من حيث الاداء والامكانيات والمعدات.
رقم : 899540
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