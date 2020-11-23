علماء اليمن: اللقاء السعودي ‘‘الإسرائيلي‘‘ حلقة بسلسلة خيانة آل سعود

اكدت رابطة علماء اليمن في بيان على ضرورة وحدة الأمة العربية والإسلامية في وجه المخططات الصهيونية الأمريكية والعمل على تحرير المقدسات الإسلامية.



وجاء في البيان: نؤكد على ضرورة وحدة الأمة العربية والإسلامية في وجه المخططات الصهيونية الأمريكية والعمل على تحرير المقدسات الإسلامية.



واضافت رابطة علماء اليمن: ندعو أبناء الشعب الفلسطيني بكل أطيافهم وحركات المقاومة الفلسطينية إلى التوحد واللجوء إلى خيار المقاومة المسلحة.



وتابعت: ندعو أبناء الشعوب العربية والإسلامية إلى ضرورة التحرك وإعلان الجهاد وتفعيل المقاطعة ضد أشكال التطبيع ورفض أي تواجد لسفارات وقنصليات الصهاينة في بلدانهم.



واكدت انها تدعو الجيش واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأبية إلى الاستمرار في الجهاد لتحرير الأرض من دنس الغزاة وعملائهم.



وفي ختام البيان، تبارك رابطة علماء اليمن الضربة الصاروخية على منشأة أرامكو في جدة وندعو إلى المزيد من الضربات على المواقع العسكرية والاقتصادية الحساسة.