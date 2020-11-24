قتل ثلاثة من مسلحي ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور.



ذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة شحن تابعة لأحد قياديي ميليشيا “قسد” انفجرت في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى احتراق الشاحنة ووقوع أضرار في المكان.



وبالقرب من بلدة ذيبان بالريف الشرقي قتل ثلاثة من مسلحي ميليشيا “قسد” بهجوم شنه مجهولون استهدف سيارة عسكرية تقل عدداً منهم.



وقتل الجمعة الماضي 4 من مسلحي ميليشيا “قسد” وأصيب آخرون جراء هجمات متفرقة على تحركاتهم ومواقعهم من قبل مجهولين بريفي الرقة ودير الزور.