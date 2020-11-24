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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 00:19

السعودية تقر باستهداف منشآت أرامكو النفطية في جدة

السعودية تقر باستهداف منشآت أرامكو النفطية في جدة
اقر مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بنشوب حريق في خزان للوقود شمال جدة، مؤكدا انه حصل نتيجة "اعتداء بمقذوف" حسب تعبيره.

وقال المصدر: "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، ولم يسقط جراء ھذا الاعتداء إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر" على حد زعمه.

واعتبر المصدر ان بلاده تدين بشدة ھذا "الاعتداء" بينما نسى أو تناسى الاعتداءت السعودية شبه اليوميه على الشعب اليمني والمجازر التي ترتكبها السعودية والامارات ضمن تحالف العدوان ضد الاطفال والنساء و المنشات الحيوية لهذا الشعب .

وفي السياق، اتهم المتحدث باسم قوات تحالف العدوان السعودي العقيد الركن تركي المالكي جماعة انصارالله بالهجوم على محطة توزيع الوقود في جدة، معلنا أنه "ثبت تورطها في حريق خزان الوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية في جدة".

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" قد أكد في وقت سابق من اليوم الإثنين عن استهداف محطة توزيع ارامكو في مدينة جدة السعودية بصاروخ مجنح من طراز قدس2.

وأوضح متحدث القوات المسلحة أن صاروخ قدس 2 دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد.
رقم : 899577
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