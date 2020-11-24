جولة مؤجلة لملتقى الحوار الليبي !

وأصدرت البعثة بيانا جاء فيه، إن الجولة الثانية للحوار الليبي ستعقد الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، للسماح للمشاركين بدراسة الخيارات المقدمة.



وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن بعثة الأمم المتحدة لا تتسامح مع استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يستهدف أعضاء الحوار الليبي بتونس.



وحول الاتهامات المتعلقة بالرشاوى أكدت المبعوثة الأممية، أن التقارير أحيلت إلى فريق خبراء الأمم المتحدة، بالنظر إلى أن مثل هذه الأنشطة، مشيرة إلى أنها إذا ثبت حدوثها، سوف تشكل إعاقة للعملية السياسية وتخضع لعقوبات.



وعقدت وليامز صباح اليوم الإثنين، الاجتماع الافتراضي الأول للجولة الثانية من منتدى الحوار السياسي الليبي، مناقشة معايير اختيار الجهات التنفيذية الموحدة للفترة التحضيرية السابقة للانتخابات.



واستعرضت البعثة الأممية مع أعضاء الحوار الآليات الأربع التي أعلنت عنها سلفًا، بشأن اختيار سلطة تنفيذية جديدة، مطالبة بعرض أي مقترح جديد.



وتناقش الجلسة الافتراضية معايير وآليات اختيار السلطة التنفيذية القادمة، التي ستناط بها مهمة إجراء الانتخابات الليبية، والمحدد موعدها في ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل.



وطالب عدد من المشاركين في الملتقى الافتراضي، تأجيل الحوار إلى أن تظهر نتيجة التحقيقات في رشوة المشاركين، والتي شابت الملتقى الذي عقد في مدينة قمرت التونسية، مؤكدين أنه يؤثر سلبًا على مصداقية المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.



وفشل الملتقى الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.