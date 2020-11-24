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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:40

الاحتلال يحدد شرطين لإنهاء الحصار عن غزة

الاحتلال يحدد شرطين لإنهاء الحصار عن غزة
أعلن الكيان الاسرائيلي استعداده لتحسين أوضاع سكان قطاع غزة مقابل شرطين وهما تهدئة طويلة المدى وإطلاق سراح الجنود الأسرى في غزة.

وقال وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس ،في تغريدة على تويتر أمس الاثنين: "التقيت الليلة مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف".

وأضاف، أنه أبلغ المبعوث الأممي بأن "اسرائيل" مستعدة للتوصل إلى تسوية وتحسين أوضاع سكان غزة، إذا ما وصلنا لتفاهمات على تهدئة طويلة المدى وإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، وفق زعمه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها سلطات الإسرائيلية، هدنة طويلة المدى، التي غالبيتها ترويج اعلامي وانتخابي، وانعكاس لصراعات داخلية مع احتدام الشقاق السياسي في الكيان العبري.

يشار إلى ان مصر والأمم المتحدة وقطر، تخوض مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة والاحتلال الإسرائيلي، تستند إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود، بحسب المركز الفلسطيني للاعلام.

ويقوم ملادينوف بصفته مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط بوساطة مستمرة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لضمان استمرار الهدوء.

كما يحاول ملادينوف التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس في قطاع غزة.

وتأسر كتائب القسام 4 جنود إسرائيليين، منذ عام 2014، وتقول إن إطلاقهم رهن بالتوصل إلى اتفاق صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال.
رقم : 899624
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