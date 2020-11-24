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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:56

بايدن يرشح امرأة لمنصب وزير الخزانة

بايدن يرشح امرأة لمنصب وزير الخزانة
أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" ،أمس الاثنين، أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يعتزم ترشيح رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي السابقة جانيت يلين لشغل منصب وزير الخزانة في إدارته المقبلة.

ونسبت الصحيفة تقريرها إلى أشخاص على دراية بالقرار.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "فايننشال تايمز"، إن جانيت يلين رئيسة المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي السابقة وراجورام راجان المحافظ السابق للبنك المركزي الهندي تراجعا عن التقدم لشغل منصب محافظ بنك إنجلترا بسبب الاضطراب السياسي الذي يحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وخسر الجمهوري ترامب في تلك الولايتين الحاسمتين خلال الانتخابات التي أجريت في الثالث من تشرين الثاني، لكنه يرفض الإقرار بالهزيمة وشرع في خوض معركة قضائية لإلغاء النتائج هناك وفي ولايات أخرى في أنحاء البلاد.

وقد تكون آمال ترامب في منع الديمقراطي بايدن من تولي منصب الرئاسة، في 20 كانون الثاني، محكوم عليها بالفشل إذا صدقت ميشيغان وبنسلفانيا على نتائجهما، مما سيؤكد فوز بايدن بأصوات المجمع الانتخابي في تلك الولايتين وعددها 36. وحصل بايدن إجمالا على 306 أصوات بزيادة 36 عن العدد المطلوب للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتا.
رقم : 899628
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