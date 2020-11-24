الجهاد الإسلامي: ندين بشدة استقبال المجرم الإرهابي بالسعودية

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين استقبال المجرم الإرهابي بنيامين نتنياهو في السعودية.



وأكدت الحركة أن هذه الزيارة السرِّية التي كشفت عنها وسائل الإعلام الصهيونية تعتبر سقوطاً سياسياً وردَّةً عن الثوابت وخيانةً للقدس ومكة المكرَّمة والمدينة المنوَّرة، وللمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث المسجدين، الذي يخطط نتنياهو وحكومته وجيشه المجرم للاستيلاء عليه وهدم معالمه.



وأضافت: إن مثل هذه الزيارة والتطبيع مع دولة تدعي مسؤوليتها عن أهم الأماكن المقدسة لدى الأمة الإسلامية سيشجع الاحتلال الصهيوني على الاستمرار في سياساته العدوانية الخبيثة في فلسطين الأرض المقدسة والمباركة.



وقالت: إننا نحذر من أن تكون هذه الزيارة مقدمة لعدوان واسع يستهدف شعبنا وأمتنا ويستهدف المقدسات.



وقام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الاحد، بزيارة السعودية سرّا والتقى بولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، وبحضور وزير الخارجية الأميركي "مايك بومبيو" في مدينة نيوم الساحلية في لقاء استمر خمس ساعات.