إصابة سجينات بحرينيات بفيروس كورونا

أقرت السلطات البحرينية، بإصابة عدد من السجينات بأحد سجونها بفيروس "كورونا"، معلنة تشكيل لجنة للتحقيق في الحدث.



وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان نشرته على حسابها بـ"تويتر"، إنه تم تسجيل إصابة عدد من الموقوفات على ذمة قضايا تتعلق بمخالفات شروط الإقامة.



وأكدت مصلحة الجنسية والجوازات، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لعلاجهم وتوفير الحماية اللازمة للمكان.



ولم تذكر المصلحة، مزيداً من التفاصيل بشأن عدد المصابات أو أوضاعهن الصحية.



وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها إصابات بالفيروس بين السجناء، حيث أكد معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، في آب الماضي، إصابة عدد من معتقلي الرأي المودعين في "سجن جو" للحجر الصحي بعد إصابتهم بالفيروس.



وتدعي وزارة الصحة البحرينية، عدم وجود كورونا داخل سجون النظام، الأمر الذي تنفيه أخبار حول وجود حالات مصابة بالفيروس وأخرى تعاني من أمراض خطيرة ما يصعب من الظروف الصحية داخل السجون .



يذكر أن مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد نشر بتاريخ 28 نيسان 2020، تقريراً خاصاً بعنوان “سجون البحرين:هل من حلّ؟”، و هو عبارة عن دراسة حول أوضاع السجون في البحرين منذ عام 2011 لحد العام الجاري، و يتضمن التعليق على حقوق السجناء المنتهكة وأخطرها الحرمان من العلاج.



كما يستعرض نماذج عن الإهمال الصحي في سجون البحرين، يشتمل على 18 صفحة.