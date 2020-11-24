اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور قائد الثورة

سيعقد اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في الجمهورية الاسلامية الايرانية الیوم الثلاثاء بحضور قائد الثورة الاسلامية وبمشاركة رؤساء السلطات الثلاث وسائر اعضاء هذا المجلس.



وأعلن الموقع الاعلامي لمكتب حفظ ونشر أثار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي ، أن اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي ،سيعقد اليوم الثلاثاء، بحضور قائد الثورة.



ويعقد هذا الاجتماع اليوم بحضور رؤساء السلطات الثلاث وأعضاء آخرين في هذا المجلس في حسينیة الإمام الخميني (ره) .



وتأسس المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في مايو 2018 ، في أعقاب الظروف الاقتصادية الناجمة عن العقوبات الامريكية المفروضة على ايران ، بأمر قائد الثورة الإسلامية.