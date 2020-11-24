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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 12:57

لأول مرة.. قطر ترفع دعوى قضائية ضد الإمارات

لأول مرة.. قطر ترفع دعوى قضائية ضد الإمارات
اتخذت قطر قرارا ضد الإمارات، يعتبر الأول من نوعه، منذ اندلاع الأزمة مع السعودية وحلفائها.

وقالت هيئة تنظيم مركز قطر للمال، في بيان منشور عبر موقعها الرسمي، إنها قررت رفع دعوى قضائية في نيويورك ضد بنك أبو ظبي الأول.

وأشارت إلى أن القضية سيتم رفعها في المحكمة العليا في نيويورك، بسبب المطالبة بتسديد البنك الإماراتي دينا مستحق بقيمة 200 مليون ريال قطري أي ما يوازي 55 مليون دولار أمريكي.

وتسعى الهيئة القطرية لاستعادة مبلغ الدين المذكور المستحق، من أصول مملوكة للبنك الإماراتي في نيويورك.

وتابعت الهيئة القطرية قائلة "كان بنك أبوظبي الأول قد تخلف عن سداد الدين إلى قطر، على الرغم من صدور حكم نهائي من المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والذي يلزم فيه الهيئة باتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحكمة ضمن إجراءات الإنفاذ الدولي للأحكام القضائية المالية".

واتهمت الهيئة القطرية البنك الإماراتي بممارسة إجراءات "تعيق" مجريات التحقيق القائمة لديها، والتصرف بصورة وصفتها بأنها "لا تنم عن مستوى النزاهة المطلوب من الشركات العاملة في المركز".

وتتهم الهيئة بنك أبو ظبي الأول منذ  آذار 2018، بانتهاك أنظمة السوق، عن طريق الإضرار بالعملة القطرية والأوراق المالية الخاصة بالحكومة القطرية والأدوات المالية ذات الصلة، ورفضه تقديم المستندات والمعلومات المطلوبة بشأن تلك الاتهامات.

إلى جانب ذلك، تتهم الهيئة أيضا البنك الإماراتي باتخاذه قرارا أحاديا بالانسحاب من مركز قطر للمال وإغلاق فرعه العامل في الأراضي القطرية دون الرجوع لمركز قطر للمال.
رقم : 899677
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