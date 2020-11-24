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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:09

سوريا.. انفجار يهز منطقة سيطرة ‘‘الجيش الحر‘‘ في حلب

سوريا.. انفجار يهز منطقة سيطرة ‘‘الجيش الحر‘‘ في حلب
انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مفرق قباسين على أطراف مدينة الباب الخاضعة لسيطرة مسلحي "الجيش الحر" المدعومة تركياً بريف حلب في سوريا.

واشار مصدر صحفي الى ان الانفجار اسفر عن مقتل 5 اشخاص واصابة اكثر من 20.

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن الانفجار أدى إلى عدد من الإصابات بعضها خطرة إضافة إلى أنباء عن سقوط قتيلين على الأقل، وأضرار مادية كبيرة في المكان.

والجدير ذكره ان مدينة الباب الخاضعة لسيطرة مايسمى بـ"الجيش الحر" المدعوم من تركيا تشهد فلتان أمني كبير، وتفجيرات مستمرة.

وانفجرت في الـ 7 من الشهر الجاري عبوة ناسفة مزروعة بسيارة في مدينة الباب ما أدى إلى مقتل 3 المجموعات المسلحة المدعومة تركيا ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.
رقم : 899684
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