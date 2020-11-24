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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:32

اجتماع اللجنة المشتركة بين إيران وقطر يبدأ أعماله

اجتماع اللجنة المشتركة بين إيران وقطر يبدأ أعماله
بدأ الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وقطر اعماله بحضور رضا أردكانيان وأحمد الكواري رئيسي اللجنة المشتركة الإيرانية والقطرية في أصفهان.

وشارك في الاجتماع الذي يستمر ليوم واحد وفد قطري يتألف من وزير التجارة والصناعة القطري ورئيس اللجنة القطرية المشتركة وسفير قطر في طهران ورئيس غرفة التجارة القطرية والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والممثلين المعنيين.

كما حضر الاجتماع وزير الطاقة الايراني رضا أردكانيان ورئيس اللجنة المشتركة الإيرانية غلام حسين شافعي ورئيس غرفة التجارة وممثلين عن وزارات الخارجية والاقتصاد والمالية والصناعة والمناجم وممثلين عن القطاع الخاص من إيران.

وبحسب التقرير، وتم في الاجتماع الذي يكون أول اجتماع للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين بعد تفشي كورونا في إيران التوقيع على وثيقة من قبل رئيسي اللجنة المشتركة بين البلدين.
رقم : 899692
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