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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:25

مقتل مسؤول عسكري في ‘‘فيلق الشام‘‘ بادلب

مقتل مسؤول عسكري في ‘‘فيلق الشام‘‘ بادلب
افاد مصدر صحفي بانه قتل أحد المسؤولين العسكريين في "فيلق الشام" الموالي لتركيا في مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي في سوريا.

واضاف المصدر نقلا عن "تنسيقيات المسلحين" انه قتل أحد المسؤولين العسكريين في "فيلق الشام" الموالي لتركيا المدعو "أحمد الطباع" وأحد مرافقيه، أثناء عملهما في تفجير الصخور ضمن أرض "الطباع" في مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي.

وفي سياق منفصل نفذت "فرقة الحمزات _الجيش الحر" الموالية لأنقرة، عملية دهم لمنازل المدنيين في بلدة معبطلي غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، واعتقلت ثلاثة مدنيين لأسباب مجهولة.

هذا ذكرت تنسقيات المسلحين ان هناك استنفار لمسلحي "الفرقة 20" وآخرين من أبناء دير الزور والرقة، على خلفية اعتقال نساء من عشيرة العكيدات قدموا من مناطق "قسد" إلى مدينة رأس العين بريف حلب الشمالي الغربي، لزيارة أقاربهم في المنطقة. كما قتل أحد مسلحي "قسد" إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.
رقم : 899700
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