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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:43

عون يطلب من مجلس النواب التعاون مع السلطة الاجرائية

عون يطلب من مجلس النواب التعاون مع السلطة الاجرائية
وجه الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة الى مجلس النواب طلب فيها التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق الجنائي

وجه الرئيس ميشال عون رسالة الى ​مجلس النواب​ وطالبا مناقشتها، مشددا على انه "يجب التعاون مع ​السلطة​ الإجرائية لتمكين ​الدولة​ من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف ​لبنان​، والتدقيق ينسحب الى سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهناً".

وأكد الرئيس عون على ان "التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري كي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات الى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها .. ثمّ أنهت العقد"، معتبرا ان "ما حصل إنتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، والتدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي".

وشدد رئيس الجمهورية اللبنانية على ان "الإصلاح كلٌّ لا يتجزأ ومرادف للإستقرار السياسي والأمني، ولن أرضى الرضوخ لأي ضغوط للتخلّي عنه أو التخفيف من مستلزماته".
رقم : 899705
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