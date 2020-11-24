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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:06

الصحة الفلسطينية : تسجيل 1946 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الصحة الفلسطينية : تسجيل 1946 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء، عن تسجيل 17 حالة وفاة، و1946 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 6964 عينة في القدس والضفة الغربية المحتلتين وقطاع غزة، بالإضافة إلى تعافي 555 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الكيلة في تقرير يومي للحالة الوبائية، أنه سُجلت 8 حالات وفاة في الضفة، 3 مواطنين من ضواحي القدس، مواطنة من جنين، مواطن من أريحا و6 حالات وفاة مدينة القدس، و3 في قطاع غزة.

وأعلنت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 82.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 284 حالة في الضفة، قطاع غزة 187، والقدس 84.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 54 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
رقم : 899708
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