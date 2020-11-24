الكاظمي يؤكد اهتمام الحكومة العراقية بالمشاريع الاستثمارية

اكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ان الاستثمار أولوية للحكومة.



وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان "الكاظمي شدد على ان الحكومة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين"، لافتا الى ان " رئيس الوزراء اكد الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الاستثمارية لتوفير فرص العمل والإعمار وتنشيط جميع القطاعات الحيوية".



وأضاف الكاظمي: "نعمل على تعظيم إيرادات الدولة منذ بداية تشكيل الحكومة، والتي يجب أن يقابلها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".



وتابع: "لدينا مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء ولدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها".