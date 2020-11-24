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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:13

مجموعات "قسد" تختطف مدنيين بريف الحسكة وتداهم مخيم الهول

مجموعات "قسد" تختطف مدنيين بريف الحسكة وتداهم مخيم الهول
واصل مسلحو "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتهم الإجرامية بحق المدنيين في القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرتها في الجزيرة السورية حيث أقدمت اليوم على مداهمة عدة قرى بريف الحسكة واختطفت عددا من المدنيين.

وقالت مصادر أهلية لـ "سانا" إن مسلحين من "قسد" المدعومة أمريكيا شنوا خلال الساعات الماضية حملة مداهمات طالت قرى الخابور بريف الحسكة الغربي وتحديدا قريتي تل نصري وتل جمعة واختطفوا على إثرها عددا من المدنيين واقتادوهم إلى جهات مجهولة.

في السياق أكدت المصادر أن " قسد داهمت أيضا القسم الثامن ضمن مخيم الهول للاجئين شرق الحسكة الذي يعيش قاطنوه أوضاعا مأساوية نتيجة انعدام مقومات الحياة والأمان فيه دون معرفة الأسباب".

ويعيش المحتجزون في مخيم الهول وغالبيتهم من النساء والأطفال أوضاعا كارثية تحاكي ظروف قاطني مخيم الركبان في منطقة التنف الذي تسيطر عليه مجموعات إرهابية مدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية حيث تنتشر في المخيمين الأمراض والأوبئة جراء نقص الرعاية الصحية والمواد الغذائية ناهيك عن انتشار الجريمة من قتل وخطف وسلب فيهما.
رقم : 899711
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