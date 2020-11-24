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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:18

تسجیل 483 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجیل 483 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران
 اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء 880 الف و542 شخصا و بوفاة 483 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 45 الفا و738 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13الفا و721 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 880 الفا و 542شخصا و 5824 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 617 الاف و 715شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 483 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 45 الفا و 738 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 871 الفا و 98شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 899713
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