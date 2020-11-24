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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:21

ربيعي: الطلبات لإعادة فتح مكاتب ووجود الشركات الأجنبية في إيران قد تزايدت

ربيعي: الطلبات لإعادة فتح مكاتب ووجود الشركات الأجنبية في إيران قد تزايدت
قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي ربيعي" ان الطلبات لإعادة فتح مكاتب ووجود الشركات الأجنبية في إيران قد تزايدت بشكل كبير مضيفاً ان الشركات الأجنبية أكثر استعدادا للاستثمار في إيران.

ان المتحدث باسم الحكومة الايرانية "علي ربيعي" قال خلال لقائه الأسبوعي مع الصحفيين ان الدعوات لإعادة فتح المكاتب ووجود الشركات الأجنبية في إيران قد تزايدت بشكل كبير مضيفاً ان الشركات الأجنبية أكثر استعدادا للاستثمار في إيران. حيث يسعى البعض للحصول على إذن لإعادة فتح مكاتبهم، بينما بعض الشركات الاخرى موجودة ولم تغلق، وستتاح لهذه الشركة بالتأكيد المزيد من الفرص للحضور.

وأكد ربيعي ان ايران نظراً لموقعها المتميز اقليمياً ودولياً والمكانة الاجتماعية الخاصة مع القوى العاملة الماهرة وموارد الطاقة الرخيصة التي تتمتع بها، فهي بلا شك أحد الأماكن الأكثر جذباً لرؤوس الأموال ولاستثمار الشركات الأجنبية في إيران.

وفيما يتعلق بتداعيات خطة الاغلاق التي اتبعت في البلاد في الآونة الاخيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا قال ربيعي: تمكنت الخطة الجديدة للاغلاق ان تقلص من عدد المصابين بفيروس كورونا والوافدين الى المشافي حيث تم تخفيض عدد المسافرين في وسائل النقل العامة بما في ذلك مترو الأنفاق في طهران فقط الى 300 ألف مسافر.

وردا على سؤال عما إذا كان بومبيو زعم أن حملة الضغط الأقصى ضد إيران كانت ناجحة وأن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة، قال المتحدث باسم الحكومة: "إن أسوأ وزير خارجية في تاريخ الولايات المتحدة يعرف أن الضغط الأقصى على إيران ليس سوى هزيمة وعار بالنسبة له و لأمريكا، لكنهم يرفضون حتى يومنا هذا قبول هذه الهزيمة بسبب الغطرسة وقصر النظر.

وتابع: "ليس من الضروري تذكير هذه الحكومة الأمريكية المفلسة بأنه لا توجد خيارات مطروحة على طاولتهم وقد وصلوا إلى نهاية الطريق. الحقيقة أن تاريخ هذه السياسات الفاشلة ومصمميها قد انتهى، ونحن لا نأبه بهذه الخطابات الفارغة".
رقم : 899716
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