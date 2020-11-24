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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:43

رئيس وزراء أرمينيا يقيل نائب وزير الدفاع

رئيس وزراء أرمينيا يقيل نائب وزير الدفاع
أقال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الدفاع في البلاد، غابرييل بالايان، من منصبه.

وجاء في أمر رئيس الوزراء المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء بتاريخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر "إعفاء غبريال بالايان من مهامه كنائب لوزير الدفاع".

وفي الـ20 من تشرين الثاني/ نوفمبر، أقال الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، وزير الدفاع ديفيد تونويان، وعيّن مكانه كبير المستشارين لرئيس الوزراء فاغارشاك هاروتيونيان.

يذكر أن كلا من أذربيجان وأرمينيا وقعتا في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، على اتفاق بوساطة موسكو، ينهي الصراع المسلح الدائر حول إقليم قره باغ عقب أكثر من ستة أسابيع من تجدد الاشتباكات.

ومن شروط الاتفاق أن تنشر روسيا قوات لحفظ السلام في الإقليم المتنازع عليه.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، اتّفاقاً لوقف شامل لإطلاق النار في ناغورني قره باغ.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ دخل حيز التنفيذ، في العاشر من الشهر الجاري.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذرية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما يتضمن الاتفاق أيضا رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ، برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.
رقم : 899721
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