نتنياهو: انا وابن زايد مرشحان لجائزة نوبل !

كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن ترشيحه هو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لجائزة "نوبل للسلام".



وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على موقع "تويتر" إن اللورد ديفيد تريمبل رشحه وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لنيل جائزة "نوبل للسلام".



وحصل اللورد تريمبل الذي كان الوزير الأول في إيرلندا الشمالية على جائزة نوبل للسلام عام 1998 بفضل جهوده لإيجاد حل للصراع الذي دار هناك.



وفقا لقواعد لجنة الجائزة، كون اللورد تريمبل حاصلا على الجائزة فإن قراره ترشيح نتنياهو وابن زايد لنيل الجائزة سيؤدي إلى اجتماع لجنة الجائزة لبحث هذا الأمر.



ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وقع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع في البيت الأبيض بواشنطن برعاية الرئيس دونالد ترامب.



وأثار موجة اتفاقا العار من قبل البحرين والامارات ردود فعل عربية واسلامية واسعة، رافضة ومستنكرة أكدت ان ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.