مصرع مستوطنين اثنين بتحطم طائرة شراعية بصحراء النقب

لقي مستوطنان صهاينة مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر تحطم طائرة خفيفة كانت تحلق فوق صحراء النقب (جنوب فلسطين المحتلة).



وذكرت القناة "12" العبرية أن طائرة صغيرة تقل شخصين تحطمت لسبب مجهول قرب كيبوتس "مشمار هنيغيف" بالنقب، ونقل ركابها لمستشفى "سوروكا" لتلقي العلاج وهم فاقدون للوعي.



وفيما بعد أعلن عن وفاة الاثنين متأثرين بجراحهما.



ولم يُحدد لغاية الآن سبب هبوط الطائرة، وجاري التحقيق إذا كان الخلل تقنيًّا أم أنه خطأ بشري، ولم تُعرف هوية المتوفييْن بعد.



ووصلت طواقم الإسعاف إلى المكان وحاولت تخليص الراكبيْن، ثم أعلنت وفاتهما.