السلطات السعودية تسمح للصحافيين بزيارة موقع شركة أرامكو

سمحت السلطات السعودية للصحافيين بزيارة موقع شركة أرامكو في جدة غربي المملكة، وذلك بعد أكثر من 24 ساعة على وقوع الهجوم الصاروخي اليمني.



وتظهر الصور التي نقلتها وكالة رويترز لقطات لموقع نفطي، وأنابيب ناقلة، وخزانات نفطية تعرض أحدها لأضرار بسيطة، وذلك بالمقارنة مع اللقطات الليلية التي تؤكد تعرض أحد الخزانات لأضرار بالغة، واندلاع نيران في الموقع استمرت لأكثر من ساعة.



كما أن اللقطات لا تتناسب مع تصريح مدير المحطة البترولية في جدة الذي أكد أن الهجوم الصاروخي ألحق أضرارا بنسبة 10 بالمئة من إجمالي مخزون الوقود في الخزانات.



واعترف تحالف العدوان السعودي بالهجوم الصاروخي اليمني على منشأت جدة النفطية.



وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" عن استهداف محطة توزيع ارامكو في مدينة جدة السعودية بصاروخ مجنح من طراز قدس2، فجر امس الاثنين.



وقال العميد سريع: "نجدد نصحنا للمواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية أن عملياتنا مستمرة وأن عليها الابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف".



وأكد سريع أن العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان وفي سياق ما وعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي.