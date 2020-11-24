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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:24

كمالوندي: لدينا إمکانية تخصيب اليورانيوم وتصميم مفاعل نووي

كمالوندي: لدينا إمکانية تخصيب اليورانيوم وتصميم مفاعل نووي
اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرنية "بهروز كمالوندي"، توفر الامكانية لدى هذه المنظمة الوطنية من اجل زيادة تخصيب اليورانيوم وتصميم مفاعل نووي.

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اشار كمالوندي الى مشروع قرار "الاجراء الاستراتيجي ضد الحظر" لدى لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية؛ مبينا ان اللجنة طلبت من منظمة الطاقة النووية (الايرانية) ان تبدي رأيها بشان الابعاد الفنية لهذا المشروع، وعليه فقد عقدت اجتماعات بهذا الصدد.

واضاف : اننا نبذل الجهود من اجل تحديد الملاحظات الفنية حول هذا المشروع الاستراتيجي من وجهة نظر المنظمة الوطنية للطاقة الذرية، ولكي لانواجه اي عقبة في مجال تنفيذه.

واوضح كمالوندي، ان مشروع قرار الخطوة الستراتيجية لالغاء الحظر يتضمن ابعادا عديدة مثل تخصيب اليورانيوم وتصميم مفاعل نووي واجراء دراسات تنموية؛ مبينا ان منظمة الطاقة النووية الايرانية قادرة على تنفيذ الجزء الاساسي من هذه الابعاد، وذلك في ضوء التقدم الذي انجزناه خلال السنوات الاخيرة في مجال تطوير الاجهزة الحديثة، وعلیه فإن المنظمة قادرة على زيادة التخصيب والقيام بتصميم مفاعل نووي.

وخلص الى القول، انه في حال ان قررت الجمهورية الاسلامية الايرانية تعزيز انتاج الاجهزة المتطورة بما يليق والمستوى الصناعي (المطلوب) وزيادة السعة الانتاجية ونسبة التخصيب لتلبية احتياجات البلاد،فإننا قادرون على تنفيذه.

يذكر ان المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، اعلن في وقت سابق، مصادقة اللجنة النيابية على 5 بنود من مشروع قرار الاجراء الستراتيجي ضد الحظر.
رقم : 899748
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