خلافات صهيونية بشأن التطبيع مع السودان !!

وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح إنه "لا علم لمجلس الوزراء بزيارة الوفد الإسرائيلي ولا علم لنا بزيارة وفد سوداني إلى [إسرائيل]".



وأضاف صالح "قضية التطبيع سوف يبت فيها البرلمان الانتقالي، وحتى تشكيل البرلمان لا يتم أي نوع من الاتصالات مع [إسرائيل]".



وكان مسؤول إسرائيلي قال يوم الاثنين إن بلاده أرسلت وفدا إلى السودان في أول زيارة من نوعها منذ إعلان اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين الشهر الماضي.



ولم يشكل السودان بعد برلمانا منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.



وفي هذا الصدد نقلت مصادر صهيونية إن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو رغب في ضم ضباط ومسؤولين صهاينة الى الوفد الإسرائيلي الذي انطلق أمس الى السودان، برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس الأمن القومي المعروف باسم "ماعوز"، لكن وزير الحرب بيني غانتس رفض ذلك، معلّلًا السبب بأنه "ما دام ليس هناك أيّ اتفاق واعتراف متبادل وأن السودان لا زال في القائمة السوداء الأميركية للدول المؤيدة للإرهاب، فإنه ليس من الصحيح ضم عنصر من الجيش الى البعثة".



مسؤولون صهاينة قالوا إن ديوان رئيس الحكومة أراد إغلاق ملف الشؤون الامنية قبل إبرام أي اتفاق تطبيع وحتى قبل رفع العقوبات الأميركية عن السودان ورأى مسؤول أمني أن "هذا التصرف غير معقول".



و أدى قرار غانتس إلى توتر جديد مع نتنياهو، وفي هذا السياق قال مسؤولون في ديوان الأخير:"النقاشات حول خروج الوفد الأمني الى السودان أجريت على مدار أيام طويلة، واطلع غانتس عليها بالكامل، لكنه قرر لأسبابه الخاصة عدم خروج البعثة الأمنية، ونحن نأمل أن لا يعطل ذلك الاتفاق مع السودان".



وأردف "نتنياهو اتهم غانتس باستغلال الجهاز العسكري سياسيًا"، وقال: "اعتقد انه من المعيب ان يقوم غانتس باستخدام الجيش الاسرائيلي كأداة ضرب سياسية".



في اليومين الأخيرين هاجم كل من نتنياهو وغانتس بعضهما البعض على خلفية محاكمة رئيس الحكومة وإعلان وزير الأمن الإسرائيلي إقامة لجنة تقصي حقائق بقضية الغواصات، حيث اتهم نتنياهو غانتس باستغلال سياسي للجهاز العسكري.

