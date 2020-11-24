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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 20:44

ألمانيا: احتجاج تركيا على تفتيش سفينتها "غير مبرر"

ألمانيا: احتجاج تركيا على تفتيش سفينتها "غير مبرر"
قالت وزيرة الدفاع الألمانية، إن احتجاج أنقرة على صعود جنود ألمان على متن سفينة تركية بموجب مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط "غير مبرر".

وقالت أنجريت كرامب-كارينباور، الثلاثاء، إن "الجنود تصرفوا على النحو الملائم وبما يتوافق مع تفويض المهمة الأوروبية إيريني"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأضافت "الاتهامات الموجهة إلى الجنود غير مبررة".

واحتجت تركيا، أمس الاثنين، بعد أن صعدت قوات ألمانية تابعة لمهمة الاتحاد الأوروبي المكلفة بتطبيق حظر السلاح الدولي على ليبيا وحاولت تفتيش سفينة شحن تركية اشتبه الاتحاد في نقلها أسلحة إلى ليبيا بشكل غير قانوني.

ونشرت تركيا لقطات مصورة ظهر فيها رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري، وهم يصدرون الأوامر إلى البحارة الذين وضعوا أيديهم على رؤوسهم في سفينة، قالت إنها "روزالين-إيه في البحر جنوب غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية".

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء، إن عملية "إيريني" منذ انطلاقها ولدت مشوهة، ولا تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي، مشددا على أن تفتيش السفينة التجارية التركية أمر مخالف للقانون الدولي تمامًا.

وقال "مع الأسف تصريحات حلفائنا لا تعكس الحقائق بشكل كامل، وبعضها مشوهة".
رقم : 899754
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