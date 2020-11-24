طهران تستضيف الاجتماع الاول للمجمع العالمي للمستضعفين

افتتح بطهران صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع الاول للمجمع العالمي للمستضعفين تحت شعار "القضية الفلسطينية والتطبيع".



وفي كلمته في افتتاح الاجتماع قال رئيس جامعة التقريب بين المذاهب الاسلامية، محمد حسيني: تسبب تطبيع العلاقات بين الإمارات والبحرين والكيان الصهيوني في قلق العالم الإسلامي، في حين أن القضية الأولى للعالم الإسلامي كانت ولا تزال فلسطين، وكان المسلمون دائمًا معنيين بتحرير فلسطين والحقوق المسلوبة من الشعب الفلسطيني.



واضاف: اتفاق التطبيع والسلام غير مقبول إطلاقا، لأن الحرب لم تكن بين الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني، ولم يكن بينهما نزاع يريدانه الآن لصنع السلام مع إسرائيل.



وتابع قائلا: حاول ترامب إثبات نجاحه في السياسة الخارجية ، لكنه لم يفعل ذلك أبدًا.



حتى أنه توسط مع رئيس الوزراء الياباني للتفاوض مع إيران ، لكن طهران رحبت به، في حين اخترقت طائرتهم المسيرة اجواء ايران وتم أسقاطها، وفي نهاية المطاف اغتالوا الشهيد الحاج قاسم سليماني، مع ان ترامب اعطى رقم هاتفه للاتصال بإيران، معتقدا أنه يمكنه الاستفادة من اصوات المسيحيين واليهود في الولايات المتحدة للفوز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.