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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 22:14

اختناق عشرات الفلسطينيين إثر إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز السام

اختناق عشرات الفلسطينيين إثر إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز السام
أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، إثر إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز السام، خلال قمع مسيرة كانت متجهة نحو خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية. 

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة المنددة بالعدوان على الخربة، والرافضة لمخططات الاستيطان، بقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة، على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق.

وأفادت مصادر طبية أن خمسة مواطنين أصيبوا بشكل مباشر بقنابل الغاز المسيل للدموع، 4 منهم مواطنين في القدم عولجوا ميدانيا، وإصابة في الرأس نقلت إلى مشفى طوباس التركي الحكومي في طوباس.

ولفتت المصادر المحلية إلى أن جيش الاحتلال أغلق في وقت سابق كافة الحواجز العسكرية المقامة على مداخل الأغوار الشمالية، للحيلولة دون وصول المشاركين إلى خربة حمصة.

كما اعتدى جنود الاحتلال على الصحفيين المتواجدين في المكان بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وقام بإبعادهم من المكان، ومنعهم من تغطية الأحداث.

الى ذلك أصيب ضابط احتياط في جيش الاحتلال بجراح في رأسه خلال المواجهات التي شهدها حاجز تياسر شرق طوباس.

وأفاد شهود عيان بأن الضابط الإسرائيلي أصيب في رأسه إثر إلقاء حجر عليه خلال المواجهات، وتم تحويله لتلقي العلاج في المستشفى.

وتعتبر الأغوار سلة فلسطين الغذائية وهي أكثر المناطق تضرراً من مشروع الضم الذي يلتهم عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
رقم : 899771
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