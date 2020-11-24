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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:02

لبنان:تسجيل 23 وفاة و1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان:تسجيل 23 وفاة و1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بعد تسجيل 1188 إصابة جديدة وتسجيل 23 حالة وفاة جديدة ليوم الثلاثاء.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و23 حالة وفاة جديدة، مبينة أن العدد التراكمي للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس وصل إلى 118664، أما إجمالي الوفيات فهو 934.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن عدد الإصابات المحلية المسجلة خلال الـ24 ساعة هو 1169 أما الوافدة فهي 19 إصابة، مشيرة الى أن عدد حالات الاستشفاء يبلغ 872، 341 حالة منها في العناية المركزة و137 حالة بحاجة إلى تنفس اصطناعي.

كما ذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي تم إجراؤها 11837، 10710 محلية 969 في المطار، و158 في المعابر البرية.

حيث أعلن ​وزير الصحة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حمد حسن​، عن أنه "اتفقنا مع شركة "فايزر"، أن نتسلم لقاح ​كورونا​ في خلال الربع الأول من العام القادم أي بشهر آذار، ونتوقع أن يكون بمنتصف شباط، أي نقول للناس أن كل الإجراءات القاسية والإلتزام سنذهب ل​تحقيق​ الأمان بهذا اللقاح أو غيره".

وتمنى الوزير في ​مؤتمر صحفي​ "على بعض العلماء والأطباء أن يتركوا لأهل الاختصاص لا سيما للجنة الوطنية ​الاعلان​ عن الاستراتيجية والتوقيت بشأن اللقاح ضدّ كورونا مع الاستفادة من آرائهم".

وأوضح حسن "أننا نحاكي مسألتين، تأمين اللقاح بطريقة آمنة وفعالة وتأمين الظروف الملائمة، وتقنيا كلجنة علمية ندخل بأدق التفاصيل لنعرف من هي الطبقة التي ستكون مستهدفة والأولويات التي ستأخذ اللقاح، حيث أن اللقاح سيصل عبر دفعات وليس دفعة واحدة"، مشددا على أن "هناك تنسيق دائم من قبل اللجنة الوطنية للقاح كورونا مع المنظمات الدولية".
رقم : 899775
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