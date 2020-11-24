هل سيتحقق السلام في افغانستان؟

وفي هذا الصدد اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، ان خروج القوات الاجنبية من افغانستان ونقل المهام الى قوات الامن الافغانية يشكل خطوة نحو السلام المستدام.



السلام مقابل الدعم هو المطلب الاممي الغربي المشروط لافغانستان جاء ضمن اعمال مؤتمر المانحين الدوليين الذي تنظمه حكومتا أفغانستان وفنلندا بالاشتراك مع الأمم المتحدة في جنيف، الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بهدف خلق بيئة محفزة لمحادثات السلام.



واضاف ان عملية سلام شاملة يجب ان تبدأ ويتم فيها تمثيل النساء والشباب وضحايا الصراع على نحو مجد وتوفر أفضل أمل للسلام المستدام. واوضح غوتيريش، ان التقدم نحو السلام سيسهم في تنمية المنطقة بأسرها وسيكون خطوة حيوية نحو عودة آمنة ومنظمة ولائقة لملايين النازحين الأفغان.



من جهته الرئيس الأفغاني أشرف غني، فقد تعهد على وقف العنف وإحلال سلام شامل في أفغانستان. واضاف ان هذا الامر هو هدف محادثات الدوحة مع جماعة طالبان.



واشار الى ان الأموال التي حصلت عليها بلاده في السابق ساعدت في زيادة تعليم المرأة وتحسين إمدادات الكهرباء وتقليل وفيات الأطفال.



وقال الرئيس الأفغاني اشرف غني:"إننا نشهد إحدى أكبر المآسي في التاريخ وهي وباء كورونا، نحن ممتنون للغاية لأنه في هذا الوقت من المعاناة الإجتماعية، لا يزال التزامكم تجاه أفغانستان قويا،نطلب من شركائنا الدوليين مساعدتنا على القيام بالمزيد. المساعدة المالية لا تزال أساسية من أجل تطورنا في مستقبل قريب".



وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، اكد ان خروج القوات الاجنبية من افغانستان ونقل المهام الى قوات الامن الافغانية يشكل خطوة نحو السلام المستدام واضاف ان الشعب الافغاني عانى لأكثر من اربعين عامًا من إراقة الدماء التي كان منشأ معظمها من الخارج مشددا على انه رغم الحرب الاقتصادية الاميركية الوحشية ضد ايران وشعبها، الا انها استضافت أكثر من ثلاثة ملايين أفغاني.



وخلال المؤتمر اكد الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على تعهده بمنح أفغانستان مليار واربعمائة وثلاثين مليون دولار، لكن هذا الامر لم يخف مخاوف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، من اقامة مااسماها امارة اسلامية في افغانستان. محذرا من ان أي تحرك لهذا الامر سيؤثر على الدعم المالي والسياسي من الاتحاد الأوروبي.