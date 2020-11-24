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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:17

القبض على عنصر إرهابي خطير في تونس

القبض على عنصر إرهابي خطير في تونس
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، تمكنها من إلقاء القبض على عنصر إرهابي خطير.

والإرهابي الذي جرى القبض عليه بمحافظة المنستير، يبلغ من العمر (22 عاما) وينتمي إلى إحدى الخلايا الموجودة في البلاد.

وفيما لم تذكر الداخلية التونسية هوية الإرهابي، أفادت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" بأنه ينتمي إلى خلية تعمل على استقطاب الشباب من أجل تجنيدهم لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مقرات أمنية.

وأكدت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، وجود علاقة تجمع هذا العنصر مع الشبان الذين نفذوا العملية الإرهابية التي استهدفت محافظة سوسة في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، وراح ضحيتها رجلا أمن.

وتأتي هذه العملية، بعد أيام من تصريحات لوزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، كشف فيها عن تفكيك 33 خلية إرهابية، و48 عملية استباقية، خلال الفترة الأخيرة.

وقال شرف الدين إن "الظروف التي تعيشها تونس تعتبر استثنائية، وتحتاج إلى جهود إضافية للقضاء نهائيا على الإرهاب، وتفكيك كل الجماعات المسلحة".
رقم : 899779
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