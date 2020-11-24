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الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:18

ميناء جبل علي الإماراتي يستقبل أول حاوية بضائع اسرائيلية

ميناء جبل علي الإماراتي يستقبل أول حاوية بضائع اسرائيلية
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، بأن ميناء جبل علي في إمارة دبي استقبل أول حاوية بضائع اسرائيلية.

وقالت الوكالة إن الميناء استقبل حاوية استوردتها شركة "كيموها إنتربرونورز" التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" مقرا لها، من شركة "دافيك" الإسرائيلية المصنعة للأشرطة اللاصقة الحساسة للضغط، والقادمة عبر ميناء أشدود أحد موانئ الشحن الرئيسة في "إسرائيل".

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "نهنئ شركة "كيموها إنتربرونورز" على هذه الخطوة التي تسهم في تعزيز الشق التجاري في العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ... وهذه العملية هي مجرد بداية".

ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي وقع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع في البيت الأبيض بواشنطن برعاية الرئيس دونالد ترامب.

وأثار اتفاقا العار من قبل البحرين والامارات ردود فعل عربية واسلامية واسعة، رافضة ومستنكرة أكدت ان ذلك تفريط بحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية وخدمة للمشروع الصهيوني وكافة المشاريع الأخرى التي تستهدف المنطقة بما فيها دول الخليج الفارسي.
رقم : 899780
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