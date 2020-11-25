رئيس الوزراء البريطاني يشيد بجهود عُمان لإيجاد حل للأزمة في اليمن

أشاد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، لدى اتصاله بسلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد"، بجهود السلطنة لإيجاد حل تفاوضي للأزمة اليمنية.



وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، أمن المنطقة والتجارة، والتقدم الذي تحقق مؤخراً في اكتشاف لقاحات مضادة لفيروس كورونا، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني.



ونقل البيان عن جونسون إشادته بـ"جهود سلطنة عمان للجمع بين الأطراف اليمنية، بهدف الوصول إلى حل تفاوضي للأزمة".



وتأتي المباحثات ضمن التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن، وإيقاف التصعيد العسكري الذي برز مؤخراً.