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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:25

نتنياهو في أحضان المنامة وأبوظبي من الأحد الى الأربعاء

نتنياهو في أحضان المنامة وأبوظبي من الأحد الى الأربعاء
كشفت قناة عبرية النقاب عن موعد زيارة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للبحرين والإمارات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء امس الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يقوم نتنياهو بأول زيارة علنية له للبحرين والامارات حيث يتوجه إلى المنامة الأسبوع المقبل، بداية من الأحد وحتى الأربعاء.

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، المملكة، أيضا، الخميس في الأسبوع المقبل، أي بعد زيارة نتنياهو للمنامة.

فيما نشر الإعلامي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، قال من خلالها: عاجل.. توقع زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين قريبا كما يبدو الأسبوع المقبل.

وتابع المذيع في هيئة البث الإسرائيلية "كان": الاستعدادات تُتخذ ويتم التنسيق بين الدول الثلاث. لم تُحدّد بعد التفاصيل النهائية بصدد هذه الزيارة المرتقبة.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق تطبيع مع الكيان الصهيوني، برعاية أمريكية وبزعامة دونالد ترامب، في البيت الأبيض، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الماضي.
رقم : 899831
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