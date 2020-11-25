الرئيس الفرنسي يعلن إعادة فتح جميع المتاجر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حزمة تدابير ترمي إلى تخفيف الحجر الصحي المفروض لاحتواء كوفيد-19 مع اقتراب عيد الميلاد.



وفي كلمة متلفزة، أعلن ماكرون أن المتاجر الصغيرة "غير الأساسية" وبينها المكتبات ومحال بيع الأزهار والألعاب التي أغلقت منذ نهاية تشرين الاول ستكون قادرة على استئناف نشاطها السبت المقبل على أن تغلق أبوابها في الساعة 21,00.



وفي المقابل، يستمر إغلاق الحانات والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الرياضة. وسيسمح أيضا بالتنقل حتى مسافة عشرين كلم ولفترة ثلاث ساعات بدلا من كلم واحد وساعة واحدة فقط.



وفي الإطار نفسه، أوضح ماكرون أنه سيتم رفع الحجر الصحي الشامل يوم 15 كانون الاول صباحا، مع استثناء ليلتي 24 و31 كانون الاول من هذا الاجراء.



استبدال الحجر الصحي الشامل بحظر تجول

وأورد انه اعتبارا من منتصف كانون الاول، "سنكون قادرين مجددا على التنقل من دون إذن، بما في ذلك بين المناطق، وتمضية عيد الميلاد مع العائلة".



وتجاوزت فرنسا الثلاثاء عتبة خمسين ألف وفاة بكوفيد-19، وبلغت حصيلة الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية 50 ألفا و237، وفق إدارة الصحة العامة.



وابتداء من 15 كانون الاول، سيسمح أيضا للمراكز الثقافية مثل المتاحف والمسارح وصالات السينما بإعادة فتح ابوابها مع التزام المعايير الصحية.



ودعا ماكرون مواطنيه إلى "مواصلة جهودهم" في التصدي لكوفيد-19، إذ "رغم اننا ابطأنا انتشار الفيروس فانه لا يزال موجودا".



وعلى صعيد اللقاحات، توقع الرئيس الفرنسي أن تبدأ اولى عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 في فرنسا نهاية كانون الاول أو بداية كانون الثاني على أن تشمل "الاكثر ضعفا".



وإذ رجح أن تكون بعض اللقاحات "متوافرة اعتبارا من نهاية كانون الاول"، أكد أنه "يمكن استخدامها ما أن توافق عليها السلطات الصحية المعنية"، على أن تعقب ذلك "حملة تلقيح واسعة النطاق" من دون أن يكون التلقيح إلزاميا.