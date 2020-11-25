الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:28

الرئيس الفرنسي يعلن إعادة فتح جميع المتاجر

الرئيس الفرنسي يعلن إعادة فتح جميع المتاجر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حزمة تدابير ترمي إلى تخفيف الحجر الصحي المفروض لاحتواء كوفيد-19 مع اقتراب عيد الميلاد. 

وفي كلمة متلفزة، أعلن ماكرون أن المتاجر الصغيرة "غير الأساسية" وبينها المكتبات ومحال بيع الأزهار والألعاب التي أغلقت منذ نهاية تشرين الاول ستكون قادرة على استئناف نشاطها السبت المقبل على أن تغلق أبوابها في الساعة 21,00.

وفي المقابل، يستمر إغلاق الحانات والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الرياضة. وسيسمح أيضا بالتنقل حتى مسافة عشرين كلم ولفترة ثلاث ساعات بدلا من كلم واحد وساعة واحدة فقط.

وفي الإطار نفسه، أوضح ماكرون أنه سيتم رفع الحجر الصحي الشامل يوم 15 كانون الاول صباحا، مع استثناء ليلتي 24 و31 كانون الاول من هذا الاجراء.

استبدال الحجر الصحي الشامل بحظر تجول
وأورد انه اعتبارا من منتصف كانون الاول، "سنكون قادرين مجددا على التنقل من دون إذن، بما في ذلك بين المناطق، وتمضية عيد الميلاد مع العائلة".

وتجاوزت فرنسا الثلاثاء عتبة خمسين ألف وفاة بكوفيد-19، وبلغت حصيلة الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية 50 ألفا و237، وفق إدارة الصحة العامة.

وابتداء من 15 كانون الاول، سيسمح أيضا للمراكز الثقافية مثل المتاحف والمسارح وصالات السينما بإعادة فتح ابوابها مع التزام المعايير الصحية.

ودعا ماكرون مواطنيه إلى "مواصلة جهودهم" في التصدي لكوفيد-19، إذ "رغم اننا ابطأنا انتشار الفيروس فانه لا يزال موجودا".

وعلى صعيد اللقاحات، توقع الرئيس الفرنسي أن تبدأ اولى عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 في فرنسا نهاية كانون الاول أو بداية كانون الثاني على أن تشمل "الاكثر ضعفا".

وإذ رجح أن تكون بعض اللقاحات "متوافرة اعتبارا من نهاية كانون الاول"، أكد أنه "يمكن استخدامها ما أن توافق عليها السلطات الصحية المعنية"، على أن تعقب ذلك "حملة تلقيح واسعة النطاق" من دون أن يكون التلقيح إلزاميا.
رقم : 899856
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية
ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
25 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
25 تشرين الثاني 2020
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
25 تشرين الثاني 2020
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
25 تشرين الثاني 2020
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
24 تشرين الثاني 2020
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
24 تشرين الثاني 2020
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
24 تشرين الثاني 2020
اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور قائد الثورة
اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور قائد الثورة
24 تشرين الثاني 2020
هل رعاية آل سعود لمقدسات المسلمين مازالت ممكنة؟
24 تشرين الثاني 2020
الاركان الايرانية: التعبئة اليوم رصيد عظيم لحل مشاكل المجتمع
الاركان الايرانية: التعبئة اليوم رصيد عظيم لحل مشاكل المجتمع
23 تشرين الثاني 2020
الذعر ينتشر في معسكرات آل سعود بعد الهزيمة في قاعدة ‘‘ماس‘‘
الذعر ينتشر في معسكرات آل سعود بعد الهزيمة في قاعدة ‘‘ماس‘‘
23 تشرين الثاني 2020
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ خطيرة للعراق بوجود غير ملموس وطويل الأمد
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ خطيرة للعراق بوجود غير ملموس وطويل الأمد
23 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان