حماس تصف القصف ‘‘الإسرائيلي‘‘ لسوريا بالعربدة والهمجية

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن القصف الإسرائيلي على القنيطرة في الجولان السوري المحتل، عدوان هجمي، وعربدة إسرائيلية على كل المنطقة.



وعدّ قاسم في تصريح صحفي ،صباح اليوم الأربعاء، العدوان المتكرر على سوريا امتداداً لجرائم الاحتلال التي لا تتوقف ضد الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة.



وأشار إلى أن هذا العدوان يأتي بعد أيام قليلة على زيارة وزير الخارجية الأمريكي للجولان المحتل، مشدداً أن ذلك يمثل مشاركة أمريكية فعلية في العدوان.



ولفت إلى أن تصاعد العدوان يأتي مع مسارعة بعض الأطراف في المنطقة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يُغريه على مواصلة وتصعيد عدوانه.



وشدد أن استمرار العدوان الإسرائيلي على الأمة، يلزمه توحيد جهود ومواقف القوى الحية في كل مكوناتها لمواجهة المشروع الصهيوني ودحره عن الأرض العربية.



وقالت ‏وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا، الليلة الماضية، على منطقة جبل المانع جنوب القنيطرة في هضبة الجولان المحتلة.