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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:29

احباط هجمات إرهابية لتنظيم ‘‘داعش‘‘ في موسكو

احباط هجمات إرهابية لتنظيم ‘‘داعش‘‘ في موسكو
أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية ،اليوم الأربعاء، عن إحباطها عمليات إرهابية كانت خلية لتنظيم "داعش" تخطط لتنفيذها في مقاطعة موسكو.

وأوضح الأمن الفدرالي في بيان له أن عناصره تمكنت من اعتقال أحد أعضاء الخلية في مقاطعة فلاديمير المجاورة لمقاطعة موسكو، وهو من مواطني إحدى دول آسيا الوسطى، دون أن يحدد مكان تواجد المشتبه بهم الآخرين.

وذكر البيان أنه "تم العثور في أماكن إقامة المتطرفين على عبوة ناسفة، إضافة إلى مواد أخرى ووثائق"، مشيرا إلى وجود معلومات تدل على أن الخلية عملت على التجنيد وجمع الأموال لصالح الإرهابيين.
رقم : 899865
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