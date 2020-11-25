الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 11:43

اللواء سلامي: الحرب العسكرية خرجت من خيارات العدو

اللواء سلامي: الحرب العسكرية خرجت من خيارات العدو
صرح القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان الحرب العسكرية خرجت من خيارات العدو، لافتا الى ان العدو يستهدف الروح القيمية للجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب الايراني ودينه وثقافته ومعيشته وصحته.

وفي بيان اصدره اليوم الاربعاء لمناسبة ذكرى تاسيس منظمة تعبئة المستضعفين (البسيج)، اكد اللواء سلامي بان التعبويين هم عنوان الاباء والكرامة والفتوة والحمية والتضحية والمحبة وتحظى بالقوة والهيبة والعظمة امام المستكبرين وقلوبهم مطمئنة بذكر الله في مواجهة الظالمين.

واكد القائد العام للحرس الثوري بان التعبويين لا يخشون اي عدو، ولفت الى ان العدو يشعر بالياس والاحباط من عدم تمكنه من ضرب الجمهورية الاسلامية الايرانية واضاف: ان الحرب العسكرية خرجت من خيارات العدو وهذه حقيقة واقعية، لذا فانه يستهدف الروح القيمة للجمهورية الاسلامية الايرانية والشعب ودينه وثقافته ومعيشته وصحته.

وتابع اللواء سلامي: ان التعبئة تقف في الساحة للدفاع عن القيم السامية للشعب الايراني في ظل قيادة قائد الثورة وان هذا الدفاع يجسد المظهر الابرز في تاريخ مقاومتنا.

واكد بالقول: اننا صامدون حتى النهاية التي ستترافق مع الزوال التام للعدو الذي نشهد اليوم مرحلة غروبه فيما شمس ثورتنا المشرقة تتلألأ وتشع بنورها في قلب سماء الفخر للشعب الايراني.

وشدد في الختام على اننا لن نتخلى عن نهج الجهاد ونحن صامدون حتى الغروب المطلق للاعداء ونؤمن بانتصارنا وسنتابع ذلك.
رقم : 899866
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية
ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
25 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
25 تشرين الثاني 2020
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
25 تشرين الثاني 2020
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
25 تشرين الثاني 2020
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
24 تشرين الثاني 2020
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
24 تشرين الثاني 2020
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
24 تشرين الثاني 2020
اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور قائد الثورة
اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور قائد الثورة
24 تشرين الثاني 2020
هل رعاية آل سعود لمقدسات المسلمين مازالت ممكنة؟
24 تشرين الثاني 2020
الاركان الايرانية: التعبئة اليوم رصيد عظيم لحل مشاكل المجتمع
الاركان الايرانية: التعبئة اليوم رصيد عظيم لحل مشاكل المجتمع
23 تشرين الثاني 2020
الذعر ينتشر في معسكرات آل سعود بعد الهزيمة في قاعدة ‘‘ماس‘‘
الذعر ينتشر في معسكرات آل سعود بعد الهزيمة في قاعدة ‘‘ماس‘‘
23 تشرين الثاني 2020
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ خطيرة للعراق بوجود غير ملموس وطويل الأمد
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ خطيرة للعراق بوجود غير ملموس وطويل الأمد
23 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان