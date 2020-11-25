الاحتلال يهدم منزلين جنوب الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأربعاء، منزلين شرق يطا جنوب الخليل.



وأفاد منسق لجان الحماية والصمود في يطا فؤاد العمور، أن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن رسمي أبو عرام، ومساحته 65 مترا مربعا في منطقة الركيز، ومنزل المواطن حاتم مخامرة، ومساحته 35 مترا مربعا في منطقة التواني شرق يطا، بدعوى البناء دون ترخيص.



وهدمت قوات الاحتلال في منطقة صارورة وحدة صحية للمواطن جلال العمور الذي يسكن أحد الكهوف في تلك المنطقة.



وسلمت قوات الاحتلال المواطنين خلال الشهر الجاري أكثر من 16 إخطارا بالهدم في المنطقة ذاتها، نفذت منها سبع عمليات هدم حتى الآن.



وأشار العمور إلى أن الاحتلال يسعى إلى تشريد المواطنين من خلال هدم منازلهم، والاستيلاء على أراضيهم لصالح مستوطنات "كرمئيل" و"افيجال" و"حفات افيجال" و"ماعون".