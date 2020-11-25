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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 13:38

عودة أكثر من 200 لاجئ سوري من لبنان خلال24 ساعة

عودة أكثر من 200 لاجئ سوري من لبنان خلال24 ساعة
جاء في نشرة المركز على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 213 لاجئا (منهم 64 امرأة و108 أطفال) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين، بينما لم تجر عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

هذا وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراض من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا على مساحة 1.8 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة.

وبتاريخ الأربعاء 11 تشرين الثاني، انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للاجئين في دمشق، بمشاركة دولية واسعة، أبرزها من روسيا والعراق وإيران ولبنان ودعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى دعم إعادة اللاجئين وعودتهم إلى الحياة الطبيعية، فضلاً عن زيادة مشاركتهم وزيادة المساعدات الموجهة إلى سوريا.
رقم : 899895
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