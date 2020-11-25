إيران.. تسجیل 469 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء 894 الف و385 شخصا و بوفاة 469 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 46 الفا و207شخصا.



واضافت سادات لاري ،في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13الفا و843 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 894 الفا و 385شخصا و



5832 شخصا في وضع حرج.



واضافت ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 625 الاف و606شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 469 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 46 الفا و 207 شخصا.



کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 913 الفا و 229شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.