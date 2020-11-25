الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:04

إيران.. تسجیل 469 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

إيران.. تسجیل 469 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا
 اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء 894 الف و385 شخصا و بوفاة 469 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 46 الفا و207شخصا.

واضافت سادات لاري ،في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 13الفا و843 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 894 الفا و 385شخصا و

5832 شخصا في وضع حرج.

واضافت ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 625 الاف و606شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 469 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 46 الفا و 207 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 913 الفا و 229شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 899908
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية
ناقوس الخطر يدق أبواب السعودية
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
روحاني: على الحكومة الأمريكية القادمة التعويض عن أخطاء الماضي
25 تشرين الثاني 2020
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
قائد الثورة: التعبئة ثروة كبيرة وهبة إلهية للشعب الإيراني
25 تشرين الثاني 2020
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
ما السر وراء تصعيد الهجمات ‘‘الاسرائيلية‘‘ على سوريا ؟
25 تشرين الثاني 2020
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
خيار بايدن الوحيد لفك العزلة عن أمريكا
25 تشرين الثاني 2020
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
روحاني: ايران بقدراتها المحلية قادرة على الانتاج الوفير للقاح كورونا
24 تشرين الثاني 2020
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
تركيا والسعودية تنتهجأن مساران متناقضان
24 تشرين الثاني 2020
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
العلاقات السورية - الجزائرية خلال الأزمة
24 تشرين الثاني 2020
اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور قائد الثورة
اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي بحضور قائد الثورة
24 تشرين الثاني 2020
هل رعاية آل سعود لمقدسات المسلمين مازالت ممكنة؟
24 تشرين الثاني 2020
الاركان الايرانية: التعبئة اليوم رصيد عظيم لحل مشاكل المجتمع
الاركان الايرانية: التعبئة اليوم رصيد عظيم لحل مشاكل المجتمع
23 تشرين الثاني 2020
الذعر ينتشر في معسكرات آل سعود بعد الهزيمة في قاعدة ‘‘ماس‘‘
الذعر ينتشر في معسكرات آل سعود بعد الهزيمة في قاعدة ‘‘ماس‘‘
23 تشرين الثاني 2020
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ خطيرة للعراق بوجود غير ملموس وطويل الأمد
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ خطيرة للعراق بوجود غير ملموس وطويل الأمد
23 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان