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الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:21

عشرات المستوطنين يدنسون الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين يدنسون الأقصى المبارك
دنس عشرات المستوطنين ،صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، إن 112 مستوطنًا بينهم 65 طالبًا يهوديَا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء الاقتحام، وأدائهم الطقوس التلمودية داخل المسجد وفي الجهة الشرقية منه تحديدًا.

ولا تزال شرطة الاحتلال تفرض قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى الأقصى، وتدقق في هوياتهم عند بواباته.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لاقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، فيما تزداد وتيرتها في الأعياد اليهودية.
رقم : 899911
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